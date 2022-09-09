Представительство ДНР: ВСУ нанесли удары по Ясиноватой и Минеральному

Боевики ВСУ нанесли удары по Ясиноватой и по населённым пунктам Пантелеймоновка и Минеральное, которые расположены в Донецкой Народной Республике. Были запущены 14 снарядов калибром 152 миллиметра. Об этом заявили в представительстве ДНР.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: населённый пункт Орловка — населённый пункт Ясиноватая. Выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", — отмечается в Telegram-канале представительства.

Также в 7 утра ВСУ нанесли удары снарядами калибра 152 миллиметра по Пантелеймоновке, а затем обстреляли посёлок Минеральное.