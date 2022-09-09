Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что освобождение всех регионов Донецкой Народной Республики от формирований киевского режима будет завершено в ближайшее время.
"Уверен, что поставленную задачу мы выполним в ближайшее время. Ведь вместе мы — сила", — цитирует слова Пасечника Telegram-канал ЛуганскИнформЦентр.
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