Глава ЛНР Пасечник: освобождение ДНР завершится в ближайшее время

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что освобождение всех регионов Донецкой Народной Республики от формирований киевского режима будет завершено в ближайшее время.

"Уверен, что поставленную задачу мы выполним в ближайшее время. Ведь вместе мы — сила", — цитирует слова Пасечника Telegram-канал ЛуганскИнформЦентр.