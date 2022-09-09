iDNES: оружие НАТО и России в конфликте на Украине может закончиться

Руководство европейских стран признаёт, что оружейные запасы почти исчерпаны. Также США опасаются, что из-за поставок на Украину у Пентагона не останется вооружений. Чешский аналитик Милан Водичка считает, что у России тоже есть с этим есть проблемы.

Он отметил, что в начале мая Вашингтон объявил о неспособности производить переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Джавелин" так быстро, как это требует Киев. Многие эксперты были убеждены, что странам НАТО может не хватить вооружений для собственной безопасности.

Водичка заявил, что у России есть достаточное количество советского оружия, однако артиллерийские боеприпасы нельзя долго хранить. Поэтому чешский аналитик пришёл к выводу, что российская армия испытывает дефицит снарядов.

"У России развитый военно-промышленный комплекс, но он не может увеличить темпы", — считает Водичка.

Украинский конфликт демонстрирует, что решающую роль на поле боя играют традиционные виды вооружений и танки.

"Государства вынуждены раздумывать, что они могут поставить, а что им придётся оставить себе, поскольку тяжёлых вооружений из-за заблуждений о том, что следующая война будет только на компьютере, у них немного", — заявил Водичка в издании iDNES.