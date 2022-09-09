Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что украинская армия достигла успехов на Херсонском и Харьковском направлениях. Как подчеркнул руководитель военного ведомства, результаты атак ВСУ обнадёживают, передаёт Reuters.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.