Глава Пентагона Остин: Украина добилась успехов в Херсоне и Харькове

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что украинская армия достигла успехов на Херсонском и Харьковском направлениях. Как подчеркнул руководитель военного ведомства, результаты атак ВСУ обнадёживают, передаёт Reuters.