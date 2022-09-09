Российская армия перебрасывает бронетехнику и военных на Харьковское направление

Представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации направили бронетанковую технику и солдат на Харьковское направление.

По данным военно-гражданской администрации области, ВСУ стягивают к региону все резервы.