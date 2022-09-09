Представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации направили бронетанковую технику и солдат на Харьковское направление.
По данным военно-гражданской администрации области, ВСУ стягивают к региону все резервы.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.