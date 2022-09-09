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Сивков назвал оставление Балаклеи хитрым планом: тактика "Дома драконов"

Силовые структуры

Доктор военных наук, действительный член РАРАН Константин Сивков уверен, что отступление российской армии из Балаклеи было продуманным шагом командования ВС РФ.

Сивков назвал оставление Балаклеи хитрым планом: тактика "Дома драконов"

В передаче Владимира Соловьёва заместитель президента "Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков объяснил тактику армии РФ в Харьковской области.

Он рассказал, что хитрый план предусматривал оставление города с целью выманить врага из его укреплений в открытое поле. Для этого надо было имитировать отступление, отойти в открытую местность, а потом пустить в ход два дивизиона "Солнцепёков" (42 штуки), чтобы поджарить противника.

Версию Сивкова прокомментировал протодиакон Андрей Кураев, который вспомнил, что подобную тактику использовали герои фильма "Дома драконов".

"Там татаро-образные пираты укрываются в пещерах, в которых их нельзя достать. Но Деймон Таргариен имитирует свою сдачу им в плен. Торжествующие пираты выбегают из пещер — и тут по ним бьет Солнцепёк дракон", — написал представитель РПЦ в своём микроблоге.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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