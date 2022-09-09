Сивков назвал оставление Балаклеи хитрым планом: тактика "Дома драконов"

Доктор военных наук, действительный член РАРАН Константин Сивков уверен, что отступление российской армии из Балаклеи было продуманным шагом командования ВС РФ.

В передаче Владимира Соловьёва заместитель президента "Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков объяснил тактику армии РФ в Харьковской области.

Он рассказал, что хитрый план предусматривал оставление города с целью выманить врага из его укреплений в открытое поле. Для этого надо было имитировать отступление, отойти в открытую местность, а потом пустить в ход два дивизиона "Солнцепёков" (42 штуки), чтобы поджарить противника.

Версию Сивкова прокомментировал протодиакон Андрей Кураев, который вспомнил, что подобную тактику использовали герои фильма "Дома драконов".

"Там татаро-образные пираты укрываются в пещерах, в которых их нельзя достать. Но Деймон Таргариен имитирует свою сдачу им в плен. Торжествующие пираты выбегают из пещер — и тут по ним бьет Солнцепёк дракон", — написал представитель РПЦ в своём микроблоге.