Атакующая группировка ВСУ надеется переправиться через Северский Донец

Названы условия уничтожения штурмового отряда националистов в Харьковской области.

Как сообщает издание warfiles.ru, боевики ВСУ хотели бы переправиться через реку Северский Донец. Такая переправа дала бы им возможность бы им выйти на автодорогу, ведущую от Весёлого к Изюму.

Здесь и ожидаются самые серьёзные бои. Российская армия просто не может позволить перерезать эту путевую артерию.