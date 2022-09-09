Названы условия уничтожения штурмового отряда националистов в Харьковской области.
Как сообщает издание warfiles.ru, боевики ВСУ хотели бы переправиться через реку Северский Донец. Такая переправа дала бы им возможность бы им выйти на автодорогу, ведущую от Весёлого к Изюму.
Здесь и ожидаются самые серьёзные бои. Российская армия просто не может позволить перерезать эту путевую артерию.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.