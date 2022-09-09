Усиляется группировка российской армии в Харьковской области.
Издание "Русская Весна" сообщает, что в зону боевых действий направляются комплексы ПВО "Панцирь" и С-300. Соответствующее видео предоставляют военные корреспонденты.
"Едут ловить авиацию врага у Купянска и Изюма", — сообщают, в частности, военкоры.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.