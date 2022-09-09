"Панцири" и С-300 едут ловить авиацию ВСУ у Купянска и Изюма

Усиляется группировка российской армии в Харьковской области.

Издание "Русская Весна" сообщает, что в зону боевых действий направляются комплексы ПВО "Панцирь" и С-300. Соответствующее видео предоставляют военные корреспонденты.

"Едут ловить авиацию врага у Купянска и Изюма", — сообщают, в частности, военкоры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.