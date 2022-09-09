Бороться со снарядами M982 Excalibur (США) очень сложно из-за их системы наведения и большой скорости.
Об этом сообщил директор музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов.
В комментарии iReactor аналитик отметил, первую часть траектории американский 155-мм боеснаряд летит благодаря инерциальной системе наведения, а потом включается наведение по GPS.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.