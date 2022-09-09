Кнутов: с американскими снарядами M982 Excalibur бороться очень сложно

Бороться со снарядами M982 Excalibur (США) очень сложно из-за их системы наведения и большой скорости.

Об этом сообщил директор музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов.

В комментарии iReactor аналитик отметил, первую часть траектории американский 155-мм боеснаряд летит благодаря инерциальной системе наведения, а потом включается наведение по GPS.