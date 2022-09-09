Штурмовые истребители военной авиации России Су-25 в боевых действиях в спецоперации поддерживают наземные войска РФ с воздуха.

Экипажи штурмовиков наносят ракетные авиационные удары по военной технике и личному составу ВСУ.

Как сообщает издание "Русская Весна", пуски ракет самолёты выполняют с малых высот парами.

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