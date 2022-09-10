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Руководство Харьковской области остаётся в Купянске

Силовые структуры

В Харьковской области власти города Купянск, за который идут тяжелейшие бои, не покидают город несмотря на непрекращающиеся обстрелы.

Руководство Харьковской области остаётся в Купянске

Для обеспечения безопасности населения, проводится эвакуация мирных граждан — сообщила Харьковская администрация.

Ранее руководитель Купянского района Максим Губин заявил, что несмотря на сложную обстановку, город находится "в достаточной безопасности".

В свою очередь руководитель освобождённых территорий Харьковской области Виталий Ганчев подтвердил начало эвакуации населения из:

  • Купянска,
  • Изюма,
  • Шевченково,
  • Балаклеи.

В соцмедиа также опубликован ряд фото ВСУ из Купянска, а военные эксперты сообщают о создании союзными силами оборонительного рубежа на берегу реки Оскол — чтобы не допустить прорыва националистов и ВСУ к Изюму и создание "котла".

Отметим, что Госбюро расследований Украины гордо заявило, что "начало фильтрацию населения" в Балаклее — чтобы выявить и наказать граждан, сотрудничавших с ВС РФ и временной военно-гражданской администрацией.

Также в пятницу Минобороны России опубликовало видеозаписи, на которых колонны российской военной техники (включая РЗСО) потоком движутся к изюмскому фронту, а тяжелые вертолеты выгружают пополнение и бронетехнику недалеко от линии соприкосновения.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
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