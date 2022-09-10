В Донецкой Народной Республике ликвидированы две элитные группы Зеленского.
Об этом сообщает издание "Русская Весна". Спецгруппы готовили террористические акты на важных объектах, подтвердили в МГБ ДНР.
Разведчики уничтожили одну ДРГ, которой руководил начальник разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б. Хмельницкого ВСУ Вячеслав Матвеев. Националист тоже ликвидирован.
По итогам добытых радиоэлектронных и разведывательных данных, а также файлов с камеры бандеровца Министерство получило сведения о существовании второй диверсионно-разведывательной группы, которая действует в районе н. п. Зайцево.
В результате операции 7 сентября эта группа тоже была ликвидирована.
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