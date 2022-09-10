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В ДНР ликвидированы две элитные спецгруппы Зеленского

Силовые структуры

В Донецкой Народной Республике ликвидированы две элитные группы Зеленского.

Об этом сообщает издание "Русская Весна". Спецгруппы готовили террористические акты на важных объектах, подтвердили в МГБ ДНР.

Разведчики уничтожили одну ДРГ, которой руководил начальник разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б. Хмельницкого ВСУ Вячеслав Матвеев. Националист тоже ликвидирован.

По итогам добытых радиоэлектронных и разведывательных данных, а также файлов с камеры бандеровца Министерство получило сведения о существовании второй диверсионно-разведывательной группы, которая действует в районе н. п. Зайцево.

В результате операции 7 сентября эта группа тоже была ликвидирована.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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