Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ходарёнок: группировку ВСУ ожидает неприятный сюрприз в Харьковской области
Минобороны Украины признало, что в сети много фейков о якобы взятых ВСУ посёлках
Экс-разведчик США Риттер: ВС РФ вернут потерянные территории через пару дней
Симоньян разместила пост с призывом к братьям и сёстрам: Выбора у нас особо нет
Зеленский хочет требовать выплаты Россией "репараций" на 300 млрд долларов
Риттер: ВСУ получат военную помощь США в 2023 году, но Украины уже не будет
Сотрудники ДБР Украины задержали главу полиции Балаклеи за сотрудничество с РФ
Нострадамус: Карл III отречётся от престола в пользу неожиданного человека
Союзные войска России и Народной милиции продолжают оборону Красного Лимана

Глава Севастополя о событиях под Харьковом: "С волнением и болью читаю"

Силовые структуры

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на фоне событий СВО напомнил, как тяжело было нашим дедам под Москвой в 41-м и в блокадном Ленинграде.

Глава Севастополя о событиях под Харьковом: "С волнением и болью читаю"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев признался, что он "с волнением и болью" читает о событиях на харьковском направлении. Он уверен, что информация о взятии ВСУ населённых пунктов является вбросами "укропабликов".

"Сейчас, уверен, любой, кто любит свою Родину, думает только об одном: чтобы наши ребята сберегли себя, чтобы было как можно меньше потерь", — сказал Развозжаев.

Он отметил, что молится за наших героев.

"Обязательно скоро будет контрнаступление", — выразил своё мнение глава Севастополя.

Развозжаев считает, что нельзя опускаться до нытья.

"Наши деды под Москвой в 41-ом, в блокадном Ленинграде и осажденном Севастополе не теряли самообладания, верили в Победу и победили", — отметил губернатор.

Ранее Маргарита Симоньян разместила в своём микроблоге пост, в котором проводится аналогия между неудачами Великой Отечественной войны и сегодняшним днём.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Трансляцию кабельных каналов в Крыму прервала речь Зеленского

Жители Крыма могли видеть на экранах ТВ Владимира Зеленского. Президент Украины пообещал крымчанам, что украинский флаг и "свобода" снова вернутся на полуостров.

Трансляцию кабельных каналов в Крыму прервала речь Зеленского
Кнутов: Россия применит ядерное оружие, когда НАТО полноценно вступит в конфликт
Силовые структуры
Кнутов: Россия применит ядерное оружие, когда НАТО полноценно вступит в конфликт
Силовые структуры
Кнутов: США применят против РФ ядерное оружие, а потом предложат заключить мир
Силовые структуры
Подберёзкин объяснил молчание МО РФ по Балаклее: нужно подождать
Любовь Степушова Инициатива в СВО перешла к Украине. Путин демонстрирует, что план у него есть Любовь Степушова Сергей Лебедев Нацистские дирижабли не стеснялись шпионить в СССР Сергей Лебедев Ольга Лебедева Принцип "спорт вне политики" официально заменён на "никакого спорта, только политика" Ольга Лебедева
Силовые структуры
NI: Россия и Китай могут уничтожить авиацию США "ужасным способом"
Силовые структуры
Онуфриенко: нужно уничтожить атакующую группировку ВСУ в Харьковской области
Все бойцы СОБР "Омега", оборонявшие Балаклею, живы и обращаются к России
Силовые структуры
Все бойцы СОБР "Омега", оборонявшие Балаклею, живы и обращаются к России
Последние материалы
Симоньян разместила пост с призывом к братьям и сёстрам: Выбора у нас особо нет
Зеленский хочет требовать выплаты Россией "репараций" на 300 млрд долларов
Риттер: ВСУ получат военную помощь США в 2023 году, но Украины уже не будет
Сотрудники ДБР Украины задержали главу полиции Балаклеи за сотрудничество с РФ
Нострадамус: Карл III отречётся от престола в пользу неожиданного человека
Союзные войска России и Народной милиции продолжают оборону Красного Лимана
Инициатива в СВО перешла к Украине. Путин демонстрирует, что план у него есть
Русские "Солнцёпеки" уничтожают боевиков ВСУ в Харьковской области
Поддубный: ВСУ потеряли до 5 тыс. человек при наступлении под Харьковом
Армия России перешла в контрнаступление на северный берег реки Ингулец
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников