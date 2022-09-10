Глава Севастополя о событиях под Харьковом: "С волнением и болью читаю"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на фоне событий СВО напомнил, как тяжело было нашим дедам под Москвой в 41-м и в блокадном Ленинграде.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев признался, что он "с волнением и болью" читает о событиях на харьковском направлении. Он уверен, что информация о взятии ВСУ населённых пунктов является вбросами "укропабликов".

"Сейчас, уверен, любой, кто любит свою Родину, думает только об одном: чтобы наши ребята сберегли себя, чтобы было как можно меньше потерь", — сказал Развозжаев.

Он отметил, что молится за наших героев.

"Обязательно скоро будет контрнаступление", — выразил своё мнение глава Севастополя.

Развозжаев считает, что нельзя опускаться до нытья.

"Наши деды под Москвой в 41-ом, в блокадном Ленинграде и осажденном Севастополе не теряли самообладания, верили в Победу и победили", — отметил губернатор.

Ранее Маргарита Симоньян разместила в своём микроблоге пост, в котором проводится аналогия между неудачами Великой Отечественной войны и сегодняшним днём.