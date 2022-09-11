Секретарь Совбеза Украины Данилов: Россия должна быть расчленена

В этом существующем виде Россию ни в коем случае нельзя оставлять.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

В интервью западным СМИ он отметил, что РФ необходимо расчленить.

"Если Россия останется в том виде, в каком она есть, то это лишь вопрос времени, когда она сможет начать ещё одну войну. Поэтому наша задача — сделать Россию такой, чтобы у неё не было даже желания думать, что она может нападать на соседей", — заявил глава СНБО.

По его словам, армия Украины остановится там, где закончатся её интересы и отметил, что даже если Киев вернёт территории в границах 1991 года, то и этого недостаточно, пока РФ будет оставаться в своём сегодняшнем виде

Пока Россия не распадётся и не избавится от колоний, киевская власть не может жить спокойно и понимать, что Украина будет жить в "цветущей стране", подчеркнул серетарь СНБО.

"Окончательная победа — это изменение территории России", — подытожил Данилов.