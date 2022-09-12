Российские следователи выяснят все обстоятельства обстрела двух районов Донецка и села Луганское со стороны боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, действия украинских военнослужащих рассматриваются в качестве преступлений. В ведомстве напомнили, что в результате ударов ВСУ по Донецку и населённому пункту Луганское скончались два мирных жителя.
"СК РФ будет расследовать факты преступных действий украинских силовиков", — сказано в официальном релизе.
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Коллективный Запад использует нерешительность РФ для укрепления ВСУ.