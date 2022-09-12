СК РФ проверит обстоятельства обстрела села Луганское и двух районов Донецка

Российские следователи выяснят все обстоятельства обстрела двух районов Донецка и села Луганское со стороны боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, действия украинских военнослужащих рассматриваются в качестве преступлений. В ведомстве напомнили, что в результате ударов ВСУ по Донецку и населённому пункту Луганское скончались два мирных жителя.

"СК РФ будет расследовать факты преступных действий украинских силовиков", — сказано в официальном релизе.