Онуфриенко: Зеленский получит 90 дней, "которые потрясут мир"

Президент Украины Владимир Зеленский получит свои "90 дней, которые потрясли мир". Так прокомментировал вчерашний блэкаут в нескольких областях страны военный аналитик, блогер Михаил Онуфриенко.

Он напомнил слова Зеленского, который заявил накануне, что 90 дней будущей зимы решат больше, чем 30 лет независимости Украины и чем все годы существования Евросоюза.

"Умничка, будут тебе 90 дней, которые потрясли мир. После чего я наконец-то вернусь к нормальной работе не с 5-30 до 00-30, а, наоборот, с 10 до 17-ти. Только сразу предупреждаю — мир то мы потрясем зимой, но чистить Авгиевы конюшни на руинах УССР нам весь следующий год", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Он также предупредил, что "калибровка" энергосистемы киевского режима воскресным вечером — это ещё "не вокал, а эскиз к вокалу".

"Предупреждение, которое следовало провести после первых же обстрелов Запорожской АЭС", — заключил Онуфриенко.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что Россия повышает градус противостояния с Украиной.