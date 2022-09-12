Союзные силы перешли в наступление на Угледарском направлении, но сначала "подпортили" украинским боевикам возможность переброски дополнительной техники.
Вооружённые силы РФ и ополчение ЛДНР продвигаются вперед, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Продолжают идти вперёд, не так быстро, как хотелось бы нам всем, но тем не менее есть определенные успехи", — уточнил он в собственном в Telegram-канале.
Также союзникам удалось значительно "подпортить" ВСУ транспортные артерии в районе Красноармейска, ударив по мостам и железнодорожным путям.
Также Пушилин уточнил, что союзники "уже вгрызлись" в окраины населённого пункта Артёмовск, и заверил, что "ситуация будет разворачиваться по нашему сценарию".
Ранее представитель ДНР Даниил Безсонов предупредил о возможном отвлекающем манёвре ВСУ под Угледаром.
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Коллективный Запад использует нерешительность РФ для укрепления ВСУ.