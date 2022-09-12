Пушилин: русские "подпортили" ВСУ переброску техники под Угледар

Союзные силы перешли в наступление на Угледарском направлении, но сначала "подпортили" украинским боевикам возможность переброски дополнительной техники.

Вооружённые силы РФ и ополчение ЛДНР продвигаются вперед, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Продолжают идти вперёд, не так быстро, как хотелось бы нам всем, но тем не менее есть определенные успехи", — уточнил он в собственном в Telegram-канале.

Также союзникам удалось значительно "подпортить" ВСУ транспортные артерии в районе Красноармейска, ударив по мостам и железнодорожным путям.

Также Пушилин уточнил, что союзники "уже вгрызлись" в окраины населённого пункта Артёмовск, и заверил, что "ситуация будет разворачиваться по нашему сценарию".

Ранее представитель ДНР Даниил Безсонов предупредил о возможном отвлекающем манёвре ВСУ под Угледаром.