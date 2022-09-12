В Донецкой Народной Республике после обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки погибли четыре мирных жителя, трое ранены. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.
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ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.