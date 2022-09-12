Четыре мирных жителя погибли за сутки в ДНР после обстрелов ВСУ

В Донецкой Народной Республике после обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки погибли четыре мирных жителя, трое ранены. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.