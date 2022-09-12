Патрушев: Вашингтон представляет Киеву данные для обстрелов ЗАЭС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что Вашингтон предоставляет Киеву информацию о нахождении критически важных объектах Запорожской атомной электростанции, что может привести к катастрофе покруче Чернобыля.

"Последствия этих провокаций могут быть весьма катастрофическими не только для большинства населения Украины и России, но и Европы", — отметил он.