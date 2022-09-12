Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что Вашингтон предоставляет Киеву информацию о нахождении критически важных объектах Запорожской атомной электростанции, что может привести к катастрофе покруче Чернобыля.
"Последствия этих провокаций могут быть весьма катастрофическими не только для большинства населения Украины и России, но и Европы", — отметил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.