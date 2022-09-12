WarGonzo: разведгруппы ВСУ проникают в Лиман, в них замечены поляки

Обстановка в районе Красного Лимана в ДНР крайне напряжённая. В самом городе бои не ведутся, но противник навёл переправу через Северский Донец к юго-западу от города и рассредотачивается в лесном массиве. Там идут стрелковые бои.

Об этом сообщил специальный корреспондент проекта WarGonzo Валентин Некенов.

По его словам, небольшие группы противника уже переходят в черту самого города, прощупывая блокпосты. В этих разведгруппах замечены поляки, добавил журналист.

Вчера со стороны населённого пункта Старый Караван было замечено движение бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ), которую накрыла артиллерия российской армии, отметил военкор.