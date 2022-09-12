Обстановка в районе Красного Лимана в ДНР крайне напряжённая. В самом городе бои не ведутся, но противник навёл переправу через Северский Донец к юго-западу от города и рассредотачивается в лесном массиве. Там идут стрелковые бои.
Об этом сообщил специальный корреспондент проекта WarGonzo Валентин Некенов.
По его словам, небольшие группы противника уже переходят в черту самого города, прощупывая блокпосты. В этих разведгруппах замечены поляки, добавил журналист.
Вчера со стороны населённого пункта Старый Караван было замечено движение бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ), которую накрыла артиллерия российской армии, отметил военкор.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.