Киевское руководство обеспокоено из-за высокой концентрации больших десантных кораблей (БДК) российского флота к югу от Крыма, поскольку судна расположены вне зоны действия ракет ВСУ.
14 кораблей ВМФ РФ, 4 из которых — ракетоносцы, вооружённые 26 крылатыми ракетами "Калибр", размещены в акватории Чёрного моря. В украинском оперативном командовании (ОК) "ЮГ" заявили, что четыре БДК начали проявлять внезапную активность и начали маневрировать вдоль побережья Крыма.
"Не исключено, что Россия может нанести ракетные удары и начать обстрелы из реактивных систем залпового огня в регионе", — сообщили в сводке ОК "Юг".
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.