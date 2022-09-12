ОК "ЮГ" заявило, что десантные корабли ВМФ РФ активизировались в Чёрном море

Киевское руководство обеспокоено из-за высокой концентрации больших десантных кораблей (БДК) российского флота к югу от Крыма, поскольку судна расположены вне зоны действия ракет ВСУ.

14 кораблей ВМФ РФ, 4 из которых — ракетоносцы, вооружённые 26 крылатыми ракетами "Калибр", размещены в акватории Чёрного моря. В украинском оперативном командовании (ОК) "ЮГ" заявили, что четыре БДК начали проявлять внезапную активность и начали маневрировать вдоль побережья Крыма.

"Не исключено, что Россия может нанести ракетные удары и начать обстрелы из реактивных систем залпового огня в регионе", — сообщили в сводке ОК "Юг".