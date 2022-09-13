Власти Херсонской области призвали отодвинуть линию фронта в сторону Николаева

Линию фронта нужно отодвинуть в сторону Николаева для прекращения атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

В интервью РИА Новости он выразил уверенность в том, что союзные войска РФ и ЛДНР в ближайшее время освободят от украинских националистов Николаев и Одессу.

"Для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева", — считает представитель ВГА.

Он также добавил, что российская армия не собирается передавать киевскому режиму контроль над Херсонской областью. Как пояснил Стремоусов, союзные силы дадут отпор боевикам ВСУ, усилив линию фронта.

Ранее замглавы ВГА сообщал, что российские военные выстроили защиту по всему периметру Херсонской области, поэтому региону ничего не угрожает.