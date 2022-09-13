Переданные гражданами тепловизоры спасли батальон Ходаковского от атаки ДРГ ВСУ

Минувшей ночью диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины осуществила попытку атаки позиций командира батальона "Восток" Александра Ходаковского. Прямого нападения удалось избежать благодаря народной поддержке.

"Если бы не помощь, которую оказывает гражданское общество армии, противник смог бы подойти вплотную и уничтожить нашу позицию", — сообщил Ходаковский в Telegram-канале.

Он уточнил, что предотвратить нападение помогли тепловизоры, переданные батальону неравнодушными гражданами.

"Тепловизоры делают своё дело: солдаты ставят прибор на поверхности, через телефонное приложение коннектят его со смартфоном и, находясь в укрытии, наблюдают подходы", — пояснил комбат.

Он выразил благодарность всем, кто оказывает бойцам поддержку в проведении спецоперации на Украине.