Украинская армия продолжает делать попытки прорыва обороны и входа в Святогорск. Чтобы не допустить этого, в Красный Лиман были переброшены дополнительные резервы ВС РФ. Ситуация в этом направлении тяжёлая, но постепенно улучшается.
Все попытки атак со стороны ВСУ оказались безуспешными. Российская артиллерия работает слаженно, оперативно меняя позиции, сообщает "Военное обозрение".
В Сети появились фотографии с украинскими военными в Святогорске, который находится под контролем союзных войск. СМИ начали распространять фото с заявлением о том, что город взят под контроль ВСУ. Однако информация не подтвердилась. В городе нет военных Украины, а есть диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из состава нацгвардии.
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