Прошлой ночью вооружённые силы киевского режима нанесли ряд ударов по городам Луганской Народной Республики с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
По информации от Представительства ЛНР в СЦКК, в одиннадцать часов ночи был зафиксирован обстрел Брянки. По городу были выпущены 4 ракеты.
Также под ударом оказался Стаханов. Почти в четыре часа утра был произведён обстрел города украинской артиллерией. Как сообщает горадминистрация, в результате повреждены многоквартирные дома и объекты социальной сферы. Информации о пострадавших нет.
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