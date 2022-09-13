Глава МИД Венгрии призвал не допустить прямой конфликт НАТО и России

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что западные лидеры пытаются уберечь мир от вооружённого столкновения Москвы и военно-политического блока НАТО. Об этом написали на сайте портала Hirado.hu.