Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что западные лидеры пытаются уберечь мир от вооружённого столкновения Москвы и военно-политического блока НАТО. Об этом написали на сайте портала Hirado.hu.
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