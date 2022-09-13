Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Сивков: проект по гарантиям безопасности Украины неприемлем для РФ
Артиллерия ДНР в районе Песок ведёт точный огонь по боевикам ВСУ
Шольц: Германия гордится тем, что отказывается от российского газа
Сербский снайпер Деки об интересе НАТО на Украине: колонизаторам нужны рабы
Военкор Дуган: спецоперация России жизненно важна для Донбасса
Военные ВСУ опубликовали видео наведённой понтонной переправы через реку Ингулец
Барзыкин об отказе стран ЕС выдавать визы россиянам: на бизнес в РФ не повлияет
Медведев: Украина сделала первый шаг к началу Третьей мировой войны
ВС РФ при отводе войск в Харьковской области взяли в плен наёмников ВСУ

В Киеве всё настойчивее требуют немедленное наступление на Луганск и Донецк

Силовые структуры

Украинцы всё настойчивее желают немедленного наступления на Донецк и Луганск.

"Освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ", — цитирует в своём Telegram-канале одного из советников Зеленского военкор Евгений Поддубный.

На фоне этого, обстановка на Донецком направлении выходит из стадии позиционных боёв, подчеркнул военный корреспондент.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Военные новости
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине

Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.

Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Силовые структуры
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Силовые структуры
Подоляка: если ВСУ пойдут на Белгород, Путин объявит войну Украине
Силовые структуры
Сивков: замеченные у ВСУ танки НАТО — отличная новость для армии России
Ольга Лебедева Спичку в тлеющий конфликт Баку и Еревана могла бросить "третья сторона" Ольга Лебедева Сергей Лебедев Российские чубайсы продали не только Аляску Сергей Лебедев Любовь Степушова В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать Любовь Степушова
Силовые структуры
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Мир. Новости мира
Кедми: США готовят "танковый кулак" в Европе, чтобы РФ не смогла спасти Китай
Пограничники Украины отказались воевать за Зеленского и покинули страну
Силовые структуры
Пограничники Украины отказались воевать за Зеленского и покинули страну
Последние материалы
Барзыкин об отказе стран ЕС выдавать визы россиянам: на бизнес в РФ не повлияет
Медведев: Украина сделала первый шаг к началу Третьей мировой войны
ВС РФ при отводе войск в Харьковской области взяли в плен наёмников ВСУ
NetEase: Германия внезапно пошла против союзников из-за России
Боррель: ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине "как можно скорее"
В Киргизии появилась база беспилотников "Байрактар"
Стрелков: ВС РФ повсеместно сдерживают наступление ВСУ на Херсонском направлении
New York Times: США помогали Украине планировать контрнаступление ВСУ
Коротченко: украинцы начнут массово переезжать в ЕС ближе к зиме
Кинокритик о смерти режиссёра Жана-Люка Годара: "Был всегда против всех"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников