В Киеве всё настойчивее требуют немедленное наступление на Луганск и Донецк

Украинцы всё настойчивее желают немедленного наступления на Донецк и Луганск.

"Освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ", — цитирует в своём Telegram-канале одного из советников Зеленского военкор Евгений Поддубный.

На фоне этого, обстановка на Донецком направлении выходит из стадии позиционных боёв, подчеркнул военный корреспондент.