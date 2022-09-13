Украинцы всё настойчивее желают немедленного наступления на Донецк и Луганск.
"Освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ", — цитирует в своём Telegram-канале одного из советников Зеленского военкор Евгений Поддубный.
На фоне этого, обстановка на Донецком направлении выходит из стадии позиционных боёв, подчеркнул военный корреспондент.
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