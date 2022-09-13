В районе населённого пункта Пески бойцы объединённой армии РФ и республик Донбасса продолжают уничтожать националистов.
11-й полк Донецкой Народной Республики непрерывно наносит точечные удары по бандеровцам в данном районе, тем самым прикрывая наступление пехотинцев ВС РФ и сил Донбасса.
Накануне, союзная армия пресекла попытку боевиков ВСУ пойти в "контрнаступ", а уже сегодня бойцы освобождения ведут контрбатарейную борьбу.
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