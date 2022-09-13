Киев разочарован запретом ФРГ на передачу Украине 100 единиц БМП Marder

16 немецких боевых машин пехоты (БМП) Marder уже готовы для отправки на Украину, но разрешение на это ещё не поступило. Концерн Rheinmetall начал модернизацию техники, ещё 14 машин находятся в процессе восстановления, передаёт "Военное обозрение". Планируется модернизировать ещё 70 БМП, которые были сняты с хранения Бундесвера.

Ещё весной данную технику Германия обещала отправить для нужд ВСУ, но правительство страны решило иначе, наложив на передачу запрет, который до сих пор не снят. Президент Владимир Зеленский и его советники крайне огорчены этим, сообщает источник.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о решении Берлина:

"Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры" <…> Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания".

Киев считает, что политический договор стран Североатлантического альянса о запрете на поставку Украине БМП и танков западного производства уже неактуален, ведь бронетранспортёры Spartan и M113 уже поставлены для нужд ВСУ. Но министр обороны Кристин Ламбрехт подтвердила, что решение Бундесвера неизменно, пишет издание.