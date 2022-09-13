16 немецких боевых машин пехоты (БМП) Marder уже готовы для отправки на Украину, но разрешение на это ещё не поступило. Концерн Rheinmetall начал модернизацию техники, ещё 14 машин находятся в процессе восстановления, передаёт "Военное обозрение". Планируется модернизировать ещё 70 БМП, которые были сняты с хранения Бундесвера.
Ещё весной данную технику Германия обещала отправить для нужд ВСУ, но правительство страны решило иначе, наложив на передачу запрет, который до сих пор не снят. Президент Владимир Зеленский и его советники крайне огорчены этим, сообщает источник.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о решении Берлина:
"Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры" <…> Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания".
Киев считает, что политический договор стран Североатлантического альянса о запрете на поставку Украине БМП и танков западного производства уже неактуален, ведь бронетранспортёры Spartan и M113 уже поставлены для нужд ВСУ. Но министр обороны Кристин Ламбрехт подтвердила, что решение Бундесвера неизменно, пишет издание.
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