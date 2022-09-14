РИА Новости: российский спецназ получил новые снайперские винтовки Чукавина

Спецподразделения армии России, которые участвуют в спецоперации на Украине, получили на вооружение новейшие снайперские винтовки Чукавина.

"Силам специальных операций поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции", — сообщил источник РИА Новости.

Известно, что первые отзывы о новейшем оружии более, чем положительные.