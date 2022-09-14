Спецподразделения армии России, которые участвуют в спецоперации на Украине, получили на вооружение новейшие снайперские винтовки Чукавина.
"Силам специальных операций поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции", — сообщил источник РИА Новости.
Известно, что первые отзывы о новейшем оружии более, чем положительные.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Срок подготовки бронетанкового кулака против России составляет около пяти лет, считает политолог.