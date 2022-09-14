Кулемзин: все девять районов Донецка подвергаются обстрелам со стороны ВСУ

Украинская армия в 2022 году стала обстреливать все районы Донецка, безопасных зон уже не осталось. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

В интервью ТАСС он отметил, что раньше власти Донецка разделяли районы на "обстреливаемые" и "необстреливаемые" украинскими войсками. Как пояснил мэр, сейчас эти термины не используются.

"Все девять районов обстреливаются", — подчеркнул Кулемзин.

По его мнению, киевский режим хочет запугать гражданское население.