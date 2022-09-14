Боевики украинской армии наносят удары по населённым пунктам Донецкой Народной Республики, используя орудия калибра 155-мм. Число пострадавших растёт. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
Позиция ВСУ находится в Новомихайловке. Именно из этого посёлка производятся атаки по жилым кварталам Докучаевска. Под удар боевиков попал детский сад, в результате чего женщина получила ранения. Также ВСУ обстреляли Дворец культуры в Светлодарске, один из мирных жителей города ранен.
"С позиций ВСУ в Нетайлово было выпущено не менее трёх снарядов калибра 155 мм, зафиксировано прямое попадание в частный дом с последующим возгоранием", — сообщили военкоры.
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