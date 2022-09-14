Марочко: линия фронта приближается к границам ЛНР

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что линия фронта в некоторых местах слишком близко подошла к границам ЛНР, однако целостность Республики контролируется союзными войсками.

"Народная милиция ЛНР с союзными силами полностью контролирует территорию ЛНР. Но ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской Народной Республики и находится порядка уже в 10 километрах", — отметил он.