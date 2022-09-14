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Марочко: линия фронта приближается к границам ЛНР

Силовые структуры

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что линия фронта в некоторых местах слишком близко подошла к границам ЛНР, однако целостность Республики контролируется союзными войсками.

"Народная милиция ЛНР с союзными силами полностью контролирует территорию ЛНР. Но ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской Народной Республики и находится порядка уже в 10 километрах", — отметил он.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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