Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что линия фронта в некоторых местах слишком близко подошла к границам ЛНР, однако целостность Республики контролируется союзными войсками.
"Народная милиция ЛНР с союзными силами полностью контролирует территорию ЛНР. Но ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской Народной Республики и находится порядка уже в 10 километрах", — отметил он.
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