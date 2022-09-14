"Клип — класс": Соловьев о музыкальном видео на песню про "ЧВК Вагнера"

Телеведущий Владимир Соловьев похвалил клип "С шевроном Вагнер под вальс валькирий", которая посвящена участию бойцов "ЧВК Вагнера" в специальной военной операции на Украине. Он полностью показал музыкальное видео в своей программе в эфире "Соловьев Live".

"Клип — класс": Соловьев о музыкальном видео на песню про "ЧВК Вагнера"

"И клип — класс, и вообще то, что происходит довольно любопытно. Кто такие "ЧВК Вагнера" уже, наверное, знают все в мире", — прокомментировал клип телеведущий.

Поводом к показу видео стали успехи "вагенровцев" на бахмутском направлении. Владимир Соловьев зачитал сводку за 13 сентября, согласно которой штурмовые отряды "ЧВК Вагнера" установили контроль над населенными пунктами Николаевка и Николаевка Вторая.

"Они продолжают двигаться в сторону Отрадовки и южной окраины Зайцево, одновременно с этим отряды "ЧВК Вагнера" атакуют со стороны села Вершины и вплотную приблизились к позициям украинских формирований к востоку от Зайцево. Бойцы ЧВК Вагнера тоже атакуют со стороны трассы Бахмут (Артемовск) — Светлодарск с целью окружить силы ВСУ на электроподстанции Донбасская", — рассказал Соловьев.

Клип на песню "С шевроном Вагнер под вальс валькирий" появился в начале сентября и тут же разошелся по социальным сетям и Telegram-каналам. В видеоряде использованы фрагменты репортажей и любительских съемок, на кадрах которых показана работа "ЧВК Вагнера" на Украине.