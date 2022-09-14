Безсонов: генерал Кривонос и главком ВСУ Залужный задумали "что-то нехорошее"

В Интернете появилась запись телефонного разговора главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного с генералом Сергеем Кривоносом. Об этом пишет заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.

По его мнению, судя по диалогу, украинские военные обсуждают офис президента Украины Владимира Зеленского и готовятся к "чему-то нехорошему".

Кривонос говорит о каких-то десятках миллионов гривен, а то и долларов, и добавляет, что это его угнетало. Он также отмечает, что в офисе президента есть определённые заинтересованности сберечь конкретных людей, поэтому они ставят молчаливых и преданных, а не профессионалов, которые пользуются авторитетом.

Залужный с этим соглашается. И говорит о каком-то "молодом человеке", который использует это в своих целях.

"Поэтому, если хочешь выжить, хочешь победить — готовься, и это нужно делать постоянно и очень достаточно жестоко. Вот и всё. Но нужно понимать, что и у них этих ресурсов достаточно много", — заявляет Кривонос.

На это Залужный отвечает, что время, которое есть очень ограниченно.

Расшифровку разговора опубликовало украинское армейское СМИ. Издание призвало военных не раскачивать лодку, отметил Безсонов.