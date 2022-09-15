Совет безопасности ООН вновь намерен обсудить текущую конфликтную ситуацию на границе Армении и Азербайджана.
Отмечается, что заседание пройдёт по запросу Еревана.
Обсуждение состоится в открытом режиме сегодня, 15 сентября.
Накануне СБ ООН уже поднимал вопрос по ситуации на границе Азербайджана и Армении, но дискуссии были закрытыми.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.