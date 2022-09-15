Совбез ООН намерен рассмотреть ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Совет безопасности ООН вновь намерен обсудить текущую конфликтную ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

Отмечается, что заседание пройдёт по запросу Еревана.

Обсуждение состоится в открытом режиме сегодня, 15 сентября.

Накануне СБ ООН уже поднимал вопрос по ситуации на границе Азербайджана и Армении, но дискуссии были закрытыми.