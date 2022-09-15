Первый корабль "Циклон" с системой "Панцирь" сдадут ВМФ России в 2022 году

Первый российский малый ракетный корабль "Циклон" будет сдан ВМФ России до конца текущего года, сообщил генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Судно оснащено морской установкой зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М".

"Надеемся, что будет дальнейшая серия с "Панцирем". В этом году мы будем сдавать первый корабль "Циклон", — пояснил Мистахов РИА Новости.