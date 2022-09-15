Первый российский малый ракетный корабль "Циклон" будет сдан ВМФ России до конца текущего года, сообщил генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Судно оснащено морской установкой зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М".
"Надеемся, что будет дальнейшая серия с "Панцирем". В этом году мы будем сдавать первый корабль "Циклон", — пояснил Мистахов РИА Новости.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.