Экс-депутат Рады Кива: потенциал ВС РФ не был задействован даже наполовину

"Щадящую" тактику России в отношении Украины приняли за слабость, заявил экс-депутат Рады Илья Кива. По его словам, потенциал российских вооружённых сил не был задействован даже наполовину.

Как подчеркнул экс-парламентарий, Запад не оставил выбора Москве и вынуждает действовать жёстче.

"Всё только начинается! Уверен, многие не понимали, когда Путин говорил, что мы ещё не начинали. Потенциал российских вооружённых сил не был задействован даже наполовину. Стратегия ведения боевых действий РФ была максимально щадящей", — заявил украинский экс-парламентарий.