ВСУ ударили по Стаханову в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские боевики обстреляли населённый пункт Стаханов в Луганской народной Республике из американских РСЗО HIMARS.

Согласно информации, ВСУ выпустили шесть ракет.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03.05 по н. п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (6 ракет)", — говорится в сообщении СЦКК.

Есть ли разрушения или пострадавшие в ходе обстрелов, не уточняется.