Украинские боевики обстреляли населённый пункт Стаханов в Луганской народной Республике из американских РСЗО HIMARS.
Согласно информации, ВСУ выпустили шесть ракет.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03.05 по н. п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (6 ракет)", — говорится в сообщении СЦКК.
Есть ли разрушения или пострадавшие в ходе обстрелов, не уточняется.
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