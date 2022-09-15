На Украине призвали Запад к ядерному удару в ответ на обстрелы ТЭЦ

Киев продолжает кричать на весь мир о "надвигающемся коллапсе" зимой и "гуманитарной катастрофе", после контрмер армии России. И это, несмотря на собственноручно организованный в ЛДНР и Крыму водный кризис, оставленный без электричества Херсон и теракты у ЗАЭС.

Об ударах по украинским ТЭЦ высказался бывший украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Он назвал ракетные атаки по Харьковской ТЭЦ-5, Павлоградской ТЭЦ-3 и Змиевской ТЭЦ "возмутительными".

"Это всё превратится в гуманитарную катастрофу, люди будут бежать из регионов, где нет воды и электрообеспечения, встретимся с новой волной беженцев. Международное сообщество должно принимать террориста и давить на него. Как эквивалент — использование того же ядерного оружия. Он абсолютно неадекватный, его нужно приводить в чувства", — в эфире телеканала "Дом" заявил экс-министр Украины.

Он также признался, что в масштабах страны решить проблему котельными или пунктами обогрева будет весьма сложно.