Союзные силы РФ и ЛДНР отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) через территорию Кинбурнской косы со стороны Чёрного моря на Херсонскую область. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, утром 15 сентября украинские десантники пытались продвинуться в район Херсона, однако их удалось установить. Представитель ВГА также добавил, что российские военные уничтожили националистов.
"Морские пехотинцы хотели со стороны Чёрного моря пройти в Херсонскую область. Атака была купирована", — подчеркнул Стремоусов.
Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области сообщили, что регион надёжно защищён от возможных попыток контрнаступления ВСУ. Как пояснили в ведомстве, украинские боевики не в силах продвинуться вперёд на этом направлении из-за большего количества оборонительных сооружений, созданных российской армией.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.