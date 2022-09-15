Стремоусов: в Херсонской области отразили атаку ВСУ со стороны Чёрного моря

Союзные силы РФ и ЛДНР отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) через территорию Кинбурнской косы со стороны Чёрного моря на Херсонскую область. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, утром 15 сентября украинские десантники пытались продвинуться в район Херсона, однако их удалось установить. Представитель ВГА также добавил, что российские военные уничтожили националистов.

"Морские пехотинцы хотели со стороны Чёрного моря пройти в Херсонскую область. Атака была купирована", — подчеркнул Стремоусов.

Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области сообщили, что регион надёжно защищён от возможных попыток контрнаступления ВСУ. Как пояснили в ведомстве, украинские боевики не в силах продвинуться вперёд на этом направлении из-за большего количества оборонительных сооружений, созданных российской армией.