Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Уральский педагог намерена создать учебники программирования для слепых детей
Ждём 19 сентября: СМИ вспомнили последнее пророчество Жириновского
В Эстонии одобрили прекращение договора о таможенном сотрудничестве с Россией
Оперштаб: украинские военные обстреляли село Борки в Белгородской области
Миколог: почти все грибы необходимо отваривать, но рыжики можно есть сырыми
Дандыкин: летательный аппарат, упавший на Ставрополье, мог быть советским дроном
Песков: тема Украины обсуждается везде, но на саммите ШОС другие задачи
Жители села в Тюменской области полгода задыхаются от дыма тлеющих торфяников
Казаки просят губернатора Ставрополья не праздновать День края из-за СВО

Стремоусов: весь периметр Кинбурнской косы контролируется ВС РФ

Силовые структуры

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что периметр Кинбурнской косы находится под контролем российской армии. Боевики киевского режима не смогут пройти в регион, отметил он.

"Попытка высадки была исключительно на Кинбурнскую косу, но все отбито, шансов зайти в Херсонскую область у нацистов никаких нет", — сказал Стремоусов в эфире Первого канала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Кедми заявил, что наступлений ВСУ больше не будет из-за нехватки оружия

Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.

Кедми заявил, что наступлений ВСУ больше не будет из-за нехватки оружия
Генерал СБУ: мы уже победили, осталось добить врага в его логове
Силовые структуры
Генерал СБУ: мы уже победили, осталось добить врага в его логове
Военные новости
Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге
Силовые структуры
Серия ракетных ударов нанесена ВС РФ по военным объектам ВСУ в Николаеве ночью
Любовь Степушова Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге Любовь Степушова Андрей Николаев Математика войны: почему было не удержать харьковское направление Андрей Николаев Анжела Якубовская В театре "Школа современной пьесы" идёт спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
Баширов: Шольц звонил Путину с предложением о капитуляции
Военные новости
Математика войны: почему было не удержать харьковское направление
Военкор Коц: ВСУ либо ударят с трёх направлений, либо размоют наши ресурсы
Силовые структуры
Военкор Коц: ВСУ либо ударят с трёх направлений, либо размоют наши ресурсы
Последние материалы
Вилкул: власти Кривого Рога решили подорвать дамбу у Черногорки
Уральский педагог намерена создать учебники программирования для слепых детей
Ждём 19 сентября: СМИ вспомнили последнее пророчество Жириновского
В Эстонии одобрили прекращение договора о таможенном сотрудничестве с Россией
Оперштаб: украинские военные обстреляли село Борки в Белгородской области
Стремоусов: весь периметр Кинбурнской косы контролируется ВС РФ
Миколог: почти все грибы необходимо отваривать, но рыжики можно есть сырыми
Дандыкин: летательный аппарат, упавший на Ставрополье, мог быть советским дроном
Песков: тема Украины обсуждается везде, но на саммите ШОС другие задачи
Жители села в Тюменской области полгода задыхаются от дыма тлеющих торфяников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников