Стремоусов: весь периметр Кинбурнской косы контролируется ВС РФ

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что периметр Кинбурнской косы находится под контролем российской армии. Боевики киевского режима не смогут пройти в регион, отметил он.

"Попытка высадки была исключительно на Кинбурнскую косу, но все отбито, шансов зайти в Херсонскую область у нацистов никаких нет", — сказал Стремоусов в эфире Первого канала.