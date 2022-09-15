Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что периметр Кинбурнской косы находится под контролем российской армии. Боевики киевского режима не смогут пройти в регион, отметил он.
"Попытка высадки была исключительно на Кинбурнскую косу, но все отбито, шансов зайти в Херсонскую область у нацистов никаких нет", — сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.