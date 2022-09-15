Целью ракетного удара российской армии в Кировоградской области стала, по всей вероятности, плотина Искровского водохранилища.
Об этом сообщает Telegram-канал "Рыбарь".
Сооружение находится около посёлка Искровка на реке Ингулец, по которой проходит часть фронта на Николаевско-Криворожском направлении.
Ранее глава Кировоградской области Андрей Райкович сообщал об ударе по "неназванному инфраструктурному" объекту в Петровском районе.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.