Целью нового ракетного удара ВС РФ стала плотина Искровского водохранилища

Целью ракетного удара российской армии в Кировоградской области стала, по всей вероятности, плотина Искровского водохранилища.

Об этом сообщает Telegram-канал "Рыбарь".

Сооружение находится около посёлка Искровка на реке Ингулец, по которой проходит часть фронта на Николаевско-Криворожском направлении.

Ранее глава Кировоградской области Андрей Райкович сообщал об ударе по "неназванному инфраструктурному" объекту в Петровском районе.