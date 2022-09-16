В городе Валуйки Белгородской области повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города после обстрела ВСУ.
Власти Белгородской области рассказали о том, что ПВО сработало, однако разрушений избежать не удалось. Удары пришлись не только по социальной инфраструктуре. Загорелись также восемь частных жилых домов и три автомобиля. Сообщается об одном убитом и нескольких раненых.
Жители города в чатах обсуждают произошедшее.
"Сидим. Почти весь город без воды, без света. Это только начало. Они хозяйничают на нашей границе, ничего не предпринимается с нашей стороны. По какой причине — непонятно", — говорит одна из жительниц Валуйки.
Власти сообщают, что социальные объекты будут переводить на резервные источники питания.
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