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Пентагон: в новый пакет помощи Украине вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и дроны

Силовые структуры

В рамках нового пакета военной помощи США передадут Киеву снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, дроны и системы борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает Пентагон.

По информации Минобороны США, украинская армия также получит высокоточные артиллерийские боеприпасы, радиолокационные станции, несколько грузовиков, прицепы, средства разминирования, мины Claymore и зимнюю экипировку.

Отмечается, что Вашингтон выделил 600 миллионов долларов на поставки военной техники киевскому режиму.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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