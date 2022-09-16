В рамках нового пакета военной помощи США передадут Киеву снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, дроны и системы борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает Пентагон.
По информации Минобороны США, украинская армия также получит высокоточные артиллерийские боеприпасы, радиолокационные станции, несколько грузовиков, прицепы, средства разминирования, мины Claymore и зимнюю экипировку.
Отмечается, что Вашингтон выделил 600 миллионов долларов на поставки военной техники киевскому режиму.
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