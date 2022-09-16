Стремоусов: часть украинских войск оказалась в окружении у Херсонской области

Часть подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) попала в тактическое окружение неподалёку от Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, украинские войска столкнулись со сложностями в районе реки Ингулец. В интервью РИА Новости он отметил, что из-за высокого уровня воды боевики ВСУ не смогли воспользоваться своими переправами у границ Херсонской области.

"Они оказались в тактическом окружении, прижатые к воде", — подчеркнул представитель ВГА.

Стремоусов назвал положение украинской армии на этом направлении бедственным.