Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту гибели прокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко.
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