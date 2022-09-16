Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту гибели прокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко.

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