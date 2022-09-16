ВСУ заявили, что причастны к ракетному удару по зданию военно-гражданской администрации (ВГА) в Херсоне, где погибли трое человек, и убийство чиновников в Бердянске.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк не стал отрицать, что именно ВСУ атаковали Херсон.
"ВСУ — это Херсон, конечно же, понятно", — сказал помощник Владимира Зеленского.
Уничтожение чиновников в Бердянске Подоляк назвал "военными целями".
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и террористические акты.