Украина не отрицает удар по Херсону и убийство замглавы ВГА в Бердянске

ВСУ заявили, что причастны к ракетному удару по зданию военно-гражданской администрации (ВГА) в Херсоне, где погибли трое человек, и убийство чиновников в Бердянске.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк не стал отрицать, что именно ВСУ атаковали Херсон.

"ВСУ — это Херсон, конечно же, понятно", — сказал помощник Владимира Зеленского.

Уничтожение чиновников в Бердянске Подоляк назвал "военными целями".