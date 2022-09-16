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Власти Херсонской области: Никаких продвижений ВСУ в глубь не наблюдается
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Украина не отрицает удар по Херсону и убийство замглавы ВГА в Бердянске

Силовые структуры

ВСУ заявили, что причастны к ракетному удару по зданию военно-гражданской администрации (ВГА) в Херсоне, где погибли трое человек, и убийство чиновников в Бердянске.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк не стал отрицать, что именно ВСУ атаковали Херсон.

"ВСУ — это Херсон, конечно же, понятно", — сказал помощник Владимира Зеленского.

Уничтожение чиновников в Бердянске Подоляк назвал "военными целями".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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