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Арестович о планах ВСУ: "Взять Лиман и дальше пойти в Луганскую область"

Силовые структуры

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович подробно объяснил, как будут действовать ВСУ после наступления в Харьковской области.

Арестович о планах ВСУ: "Взять Лиман и дальше пойти в Луганскую область"

Украинский военный аналитик сказал, что "противник немного оправился от шока" и организовал "разумную оборону".

"Новая линия фронта вырисовывается примерно по реке Оскол восточнее Изюма. Мы поджимаем от Славянска на север. Наша задача взять под контроль Лиман и дальше пойти в Луганскую область на Сватово или отрезать Северодонецк от снабжения с севера", — написал помощник Зеленского в своём микроблоге.

Арестович уверен, что ВС РФ ведут подготовку к обороне Сватово, где сосредоточен дорожный узел. Военный обозреватель считает, что контроль над Сватово открывает ВСУ дорогу на Северодонецк и Луганск.

Военный аналитик отметил, что успех украинской армии будет зависеть от удачи и слаженной работы военной машины.

Ранее Алексей Арестович рассказал, как Запад планирует ослабить Россию.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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