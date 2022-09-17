Эксперт оценил работу чеченских подразделений: "тонко, изящно и эффективно"

Бойцы из Чеченской республики знамениты тем, что могут проникнуть на позиции украинских боевиков и выбить противника из укрепрайона, рассказал Литовкин.

Рамзан Кадыров накануне сообщил об возврате на Украину элитных подразделений из Чечни, которым Владимир Путин предоставил отдых после успешного выполнения боевых задач. Уточняется, что возглавлять бойцов вновь будет Адам Делимханов.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, чеченцы незаменимы в освобождении городов, где украинские боевики прикрываются больницами, учебными заведениями и мирными домами. В этом случае артиллерия не применяется, а используются специалисты по "тонким хирургическим операциям".

"Мастера этого дела — чеченцы, они умеют так воевать. Бесстрашные люди, опытные воины, настоящие джигиты — они эту работу делают очень тонко, изящно и эффективно", — отметил Литовкин в интервью изданию "Украина.ру".

Он уверен, что с возвращение на фронт чеченских бойцов спецоперация пойдёт быстрее, потому что "они приходят туда и внушают ужас украинским бандеровцам".

Ранее Кадыров пообещал, что новое чеченское подразделение станет проблемой для Госдепа США.